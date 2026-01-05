Álvaro Pérez, primer regalo de Reyes del Pontevedra

El Pontevedra abrió su primer regalo de los Reyes Magos. Álvaro Pérez (Valencia, 1996) se incorpora hasta final de temporada al conjunto granate para reforzar la zaga. Al acabar su relación contractual con el Intercity en Primera Federación el pasado mes de junio, el madrileño se mantuvo sin ficha en ningún club, por lo que llega de seis meses fuera de ritmo competitivo. Su llegada no será inmediata, pues se incorpora a los entrenamientos este próximo miércoles.

Con senda experiencia en la tercera categoría del fútbol español, donde suma más de 75 partidos disputados, Pérez supone una gran incorporación para ayudar en la zona de los centrales, ya que solo cuentan con dos jugadores para esa demarcación, que jueguen en posición natural (Montoro y Bosch). Formado en la cantera del Valencia, el defensor pasó también por el CD Guijuelo y el Hércules CF, antes de militar durante las últimas cinco temporadas en el Intercity.