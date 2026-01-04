El Poio empieza el año con buen pie y se lleva el derbi

El Poio salió vencedor de su visita a Vista Alegre tras imponerse por al Burela en un partido que controló con solvencia y eficacia.

El conjunto pontevedrés llevó el peso del juego durante buena parte de los cuarenta minutos y supo marcar diferencias en los momentos clave sin necesidad de asumir riesgos innecesarios.

La primera mitad fue decisiva. Ale de Paz abrió el marcador tras una acción bien elaborada y, cuando la escuadra naranja buscaba el empate, Carolina Pedreira amplió la ventaja casi al descanso, aprovechando otra llegada clara.

El Poio mostró solidez defensiva y contó con una Yanira muy segura para frenar las mejores opciones locales.

En la segunda parte el ritmo bajó, pero el conjunto dirigido por Luis López-Tulla supo gestionar la ventaja con orden y paciencia. El Burela lo intentó incluso con portera-jugadora, aunque sin generar peligro real.

De esta forma las visitantes se reencuentran con el triunfo a costa de unas locales que se instalan en el descenso.