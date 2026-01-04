Marcos Denia vuelve al Cádiz tras poner fin a su cesión en Pontevedra

El Pontevedra anunció en la noche del viernes el fin de la cesión de Marcos Denia en el club. El futbolista madrileño, formado en la cantera del Atlético de Madrid y con ficha en el Cádiz, regresa al Nuevo Mirandilla tras una etapa gris en el club, donde solo disputó 164 minutos en partido oficial.

Desde la entidad granate han agradecido su profesionalidad y esfuerzo durante todos estos meses unido a la disciplina y le desean la mayor fortuna en el futuro. «Marcos Denia ha formado parte del vestuario granate con profesionalidad, compromiso y una actitud ejemplar, contribuyendo al día a día del equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Desde el club queremos agradecer a Marcos su trabajo, implicación y comportamiento durante el tiempo que ha defendido nuestra camiseta, así como desearle la mayor de las suertes en su próxima etapa profesional. El Pontevedra CF le desea muchos éxitos en el futuro», figura en el escrito emitido por la escuadra lerezana.

Con su salida, se libera una nueva ficha en el primer equipo, ya que Pablo Hervías se desvinculó del club esta semana y Juanra Gómez deja su ficha disponible por lesión de larga duración, y asciende a tres el número de vacantes disponibles para este mercado de fichajes invernal.