Rubén Domínguez, pese al clima de alegría desmesurada y ambición desmedida que se respiraba en las gradas de Pasarón, fue muy claro al hablar sobre el objetivo del equipo. «Hemos cumplido dos tercios del objetivo en menos de media temporada. No conozco ningún equipo que se haya salvado con treinta puntos en esta categoría. Son dos tercios del objetivo y nos quedan quince. Tenemos que tener los pies en el suelo y saber que podemos mirarle a los ojos a cualquier equipo a un partido trabajando, pero el día que no estemos al máximo tampoco vamos a ganar fácil», explicó.

Pese a su cautela, sí tuvo espacio para festejar una victoria tan sufrida como la de ayer. «Es una sensación muy chula por varias cosas. Una, por consolidar algo de lo que igual no somos conscientes: hemos cumplido dos tercios del objetivo en menos de media temporada. También por ganar un derbi, por vivir Pasarón con un ambiente espectacular. Y si queremos soñar, la ciudad tiene que responder como lo hizo hoy. Invito a toda Pontevedra a que se suba al carro de una vez, porque los vamos a necesitar si queremos hacer un camino tan bonito como el que estamos construyendo cuando nadie creía en este equipo. Y hay que decirlo alto y claro: este equipo se ganó cada gramo de confianza y de crédito», aseguró el entrenador granate.

El esfuerzo, la dedicación y la mentalidad colectiva son claves ya no solo del éxito de ayer, del gran año que está haciendo un club recién ascendido. «Creo que es el sinónimo de toda la temporada: esfuerzo y solidaridad. La palabra ‘equipo’ se queda corta para este grupo. Es una pasada cómo compiten, cómo disfrutan defendiendo, cómo disfrutan en las acciones de balón parado y en los momentos difíciles. Hoy no fuimos capaces de combinar mucho, en parte por el buen trabajo del rival, por el desgaste que nos generó y también por el estado del campo. Aun así, hubo momentos en los que nos costó muchísimo y supimos competir en centros laterales, en duelos y en segundas acciones», confesó.