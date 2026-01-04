Derbi sin incidentes y con molestias vecinales

El partido entre el Pontevedra y el Racing de Ferrol, declarado por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte como partido de alto riesgo, no generó ningún altercado ni trifulca en el casco urbano de la ciudad ni zonas aledañas de Pasarón. El único apunte, pese al sobresaliente operativo y despliegue policial en las horas previas y posteriores al encuentro, son las quejas de los vecinos y locales de la rúa Cruz Vermella, cerrada al paso para el resto de la gente en el cruce con Pedro Amoedo.

Los centenares de aficionados verdes salieron en autobús desde Ferrol en el entorno de las diez de la mañana y desembarcaron en el puente de los Tirantes hacia las 11.30 horas. El lugar escogido la previa del encuentro, todo ello acompañado de las fuerzas de seguridad encargadas, estaba preparado para acoger a tantos hinchas, sin embargo, para los residentes en dichas zonas fue bastante molesto tener que convivir con el griterío y los cánticos, además de tener ciertas limitaciones de movilidad en su calle de residencia.

Los negocios y locales, también contaban con la preparación pertinente y su malestar llegó por el temor a ser vandalizados y por ver limitada su clientela a los vecinos de la zona y los aficionados llegados desde el norte de Galicia.