«Creo que el segundo gol era puerta»

El entrenador verde estuvo bastante contrariado con el resultado final, sobre todo y bajo su criterio, por ser un partido que tuvieron dominado. «Nos vamos muy dolidos porque veníamos con mucha ilusión y con mucha afición a este campo. Vino mucha gente del Racing a animar a su equipo y se van fastidiados para casa, igual que nosotros. En dos acciones puntuales se nos fue el partido, cuando yo creo que tuvimos el control del juego, tuvimos ocasiones muy claras y fue una pena no haberlas acertado. Después de reponernos del 1-0 tuvimos el 1-1, luego el 2-1 y el 3-1, no los marcamos y, en otra acción desgraciada, nos meten el 2-1», confesó.

Dos goles gestados desde el saque de esquina que le generaron enfado y molestia. «Nosotros sabíamos que era una de sus fortalezas, el balón parado, y la verdad es que sí [enfadado por la derrota]. El segundo gol viene del segundo córner, que yo creo que es un saque de puerta que se pita como córner. Esos detalles a veces marcan los partidos», manifestó Pablo López tras la derrota de su equipo en el derbi.