«Creo que el segundo gol era puerta»
El técnico lamentó la derrota en un choque que tuvieron bastante controlado
M.S.R.
El entrenador verde estuvo bastante contrariado con el resultado final, sobre todo y bajo su criterio, por ser un partido que tuvieron dominado. «Nos vamos muy dolidos porque veníamos con mucha ilusión y con mucha afición a este campo. Vino mucha gente del Racing a animar a su equipo y se van fastidiados para casa, igual que nosotros. En dos acciones puntuales se nos fue el partido, cuando yo creo que tuvimos el control del juego, tuvimos ocasiones muy claras y fue una pena no haberlas acertado. Después de reponernos del 1-0 tuvimos el 1-1, luego el 2-1 y el 3-1, no los marcamos y, en otra acción desgraciada, nos meten el 2-1», confesó.
Dos goles gestados desde el saque de esquina que le generaron enfado y molestia. «Nosotros sabíamos que era una de sus fortalezas, el balón parado, y la verdad es que sí [enfadado por la derrota]. El segundo gol viene del segundo córner, que yo creo que es un saque de puerta que se pita como córner. Esos detalles a veces marcan los partidos», manifestó Pablo López tras la derrota de su equipo en el derbi.
