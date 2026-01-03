FÚTBOL | Primera Federación
Rubén Domínguez: «Está claro que no es un partido más, es un derbi»
El técnico destacó el desempeño de su equipo antes del parón navideño| El ourensán se espera un derbi muy especial y con un gran ambiente por parte de ambas aficiones
El Pontevedra recibe esta tarde al Racing de Ferrol en su casa, adentrado en un clima de máxima rivalidad, aspiraciones deportivas altas y un ambiente sublime en las gradas de Pasarón. Rubén Domínguez fue bastante claro a la hora de hablar del encuentro y la importancia real de este. «Está claro que no es un partido más. Para nosotros es un derbi y nuestra afición quiere vernos ganar al Racing de Ferrol. Gracias al equipo, y lo digo alto y claro, todo el mundo está soñando e ilusionado: la afición, el cuerpo técnico, los jugadores y la directiva. Estar en enero en puestos de playoff y jugando contra el Racing casi de tú a tú es algo muy bonito, aunque los objetivos iniciales sean distintos. Nosotros creemos que podemos competir contra cualquiera. Ese derecho a ilusionarse no nos lo puede quitar nadie», expuso el técnico granate.
El cruce de dos aficiones rivales y la llegada masiva de aficionados por ambas hinchadas, hace que el ambiente vaya a ser muy diferente al de otras tardes en el municipal lerezano. «El ambiente será el de un derbi. Ellos traerán muchos aficionados y eso les dará alas, igual que nos pasa a nosotros cuando tenemos apoyo fuera de casa», advirtió
Para el derbi no va a poder contar con toda su plantilla para el partido. «Sigue de baja Abelenda, aunque entrará en convocatoria, pero será difícil que participe. También hay una baja por tarjetas [Víctor Eimil]. Garay esperamos que pueda seguir acumulando minutos y el resto del equipo está disponible», explicó al respecto.
Iniciado el mercado de fichajes, el ourensán no quiso entrar a detalles sobre el capítulo de las llegadas, aunque sí abordó la renovación de Yelko Pino. «La renovación de Yelko es un grandísimo activo y un patrimonio del club. Vamos a poder disfrutarlo esta temporada y tres más. Es un movimiento estratégico. Tener un jugador así da continuidad a todo lo que se está construyendo. Contar con Yelko es una garantía y hace que los jugadores que vengan sepan que van a jugar al lado de alguien diferencial», reconoció.
- Davila 31/12/2025