El Poio quiere olvidar diciembre y empezar el año con una victoria

El Poio Pescamar vuelve a la competición tras el segundo parón del curso. El equipo rojillo, tras el reinicio de la liga tras el primer mundial de fútbol sala femenino oficial de la historia, regresó a las pistas con malos resultados. Imbatidas hasta esa fecha, cayeron ante el Melilla a domicilio por un duro seis a cero y perdieron en A Seca ante el Navalcarnero en liga. El pase de ronda ante el propio equipo madrileño en la Copa de la Reina calmó unas aguas que , de no vencer aquella tarde copera, se hubieran puesto muy bravas.

Como se suele decir en estos casos, «año nuevo, vida nueva». Las chicas de Luis López-Tulla vuelven hoy a jugar en su campeonato doméstico frente al Burela. Será en Vista Alegre, a las 18.45 horas, donde las rojillas intenten reencontrarse con la victoria.

La vuelta a verse las caras, aunque el objetivo sea ante el triunfo, será personal en cualquier caso. Noelia Montoro, Débora Lavrador y Carolina Pedreira, fichadas este verano, y Ale de Paz, pilar fundamental en la plantilla poiense, se vestirán de corto para enfrentarse a su exequipo. En el caso de las tres primeras, abandonaron la disciplina naranja el pasado mercado de fichajes estival. En el caso de la ala de Neda, se fue del cuadro burelés en la temporada 2021/2022, luego de tres grandes campañas, en las que levantó tres ligas, dos Copas de la Reina y una Champions League.