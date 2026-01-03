FÚTBOL
El Noalla rinde un homenaje a su presidente y fundador
Nito de Moreira fue velado por miembros de su querido club
REDACCIÓN
Juan Fernández Vázquez, conocido popularmente como Nito de Moreira, falleció este miércoles a los 89 años de edad, dejando tras de sí una huella imborrable en la historia y en el corazón de todos aquellos que, a lo largo de los años, portaron con orgullo el escudo de la Sociedad Deportiva Noalla.
Hombre de fútbol desde siempre, decidió fundar el equipo en 1977, aunque la entidad no se federó oficialmente hasta el año siguiente, 1978. Con esfuerzo, dedicación y un trabajo constante, logró levantar una entidad única en la zona. Nito da Moreira fue una figura clave en el resurgimiento del fútbol en Noalla, además de una persona muy querida. Sin entrar en detalles económicos, fue alguien que lo dio todo por el club y por el deporte local, dejando un legado que perdura en el tiempo.
El cuerpo fue velado en el Velatorio de Gondar por familiares, amigos y varios exjugadores de la entidad. A las 18.00 horas se celebró el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procedió a su inhumación en el cementerio parroquial de San Esteban de Noalla, lugar en que fue sepultado.
