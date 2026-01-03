Alto riesgo de caída y alto riesgo de sueño

Tres temporadas después, vuelve el derbi a la ciudad del Lérez. La rivalidad de muchos años vuelve a verse materializada en el césped de un campo de fútbol. Pontevedra y Ferrol, dos ciudades con historias parecidas, volcadas con el club de fútbol de su ciudad y con el anhelo del fútbol profesional en la mente. Para acrecentar esa rivalidad, la situación favorable de ambas escuadras en la clasificación hace que el encuentro de esta tarde sea de extremos: fatal o feliz, sin gradaciones.

El Pontevedra llega boyante, en estado de gracia y con un impulso anímico prolongado después de un parón de Navidad en puestos de pelea por el ascenso a final de temporada. Con una racha de tres victorias en los últimos partidos y una única derrota como locales (tercera jornada frente al Tenerife), el equipo de A Boa Vila quiere seguir haciendo de su feudo el fortín que fue la temporada pasada en Segunda Federación. Pese a la ambición desmedida, no todos los miembros de la plantilla están disponibles. Víctor Eimil será baja segura por acumulación de tarjeta, mientras que Selma, Conesa y Denia, son dudas para el encuentro.

Rubén Domínguez, entrenador pontevedrés, advirtió en rueda de prensa del poderío que tiene su rival y reconoció sus principales virtudes. «El Racing de Ferrol, junto con el Tenerife, posiblemente tenga la mejor plantilla a nivel individual, construida para ser campeón o para luchar por el ascenso. ¿Qué vamos a decir del Racing? Tiene jugadores diferenciales en todas las líneas y es un equipo que tiene muy claro a lo que juega», comentó.

El Racing de Ferrol desembarca en la provincia con la idea en mente de levantarse tras el traspiés de la última jornada. Para el duelo no podrán contar con todos sus efectivos. Markel y Sergio Tejera no entraron en la lista para el partido. El resto de la plantilla está disponible para el derbi.

Pablo López, técnico verde, destacó en la comparecencia previa al encuentro el gran bloque que es su adversario de esta tarde, aunque se mantiene esperanzado con el resultado final del enfrentamiento. «Es un equipo muy competitivo, que está haciendo las cosas muy bien y está en playoff por méritos propios. Los hemos visto en directo en un campo muy complicado, donde solo ha ganado el Tenerife. Sabemos que es un partido difícil, pero haciendo bien las cosas tenemos opciones de llevarnos los tres puntos», sostuvo López.

Será la trigésimo tercera ocasión en la que granates y verdes se enfrenten en un partido oficial. El balance global hasta la fecha es de trece victorias del Pontevedra, seis empates y trece triunfos. El primer encuentro entre ambos data del 4 de octubre de 1970, mientras que el choque más reciente, del 19 de febrero de 2023. En el primero vencieron los pontevedreses, y en el segundo, los ferrolanos. Mismo resultado en los dos partidos: 2-0 para el local.