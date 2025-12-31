El Trofeo Caldas Vila Termal batirá su récord de participación

La quinta edición del Trofeo de Salvamento Caldas Vila Termal va a ser un hito sin precedentes. El torneo creado en 2021 con el objetivo de fomentar el deporte del salvamento deportivo de la comarca con Caldas de Reis como epicentro, supera las trescientas inscripciones y supera su mejor registro histórico.

En concreto, 334 deportistas competirán este fin de semana en la piscina Antía García Silva, superando los 301 de la edición anterior, y récord de participación vigente.

La competición contará con la participación de quince clubes de salvamento, de los cuales doce son gallegos, dos de Castilla y León (SOS La Bañeza con seis deportistas y Oca SOS de Palencia con cuatro) y uno de Cantabria (Noja Playa Dorada con dos deportistas).

El evento se celebrará en dos sesiones, durante la mañana y la tarde del sábado, con acceso al público hasta completar el aforo.

En la primera sesión, a partir de las 10.30 horas, competirán las categorías infantil y cadete, que disputarán las pruebas de 100 metros con aletas, 100 metros socorrista, 50 metros arrastre y dos relevos.

Desde las 16.30 horas será el turno de los deportistas absolutos y máster, que podrán participar en dos de las tres pruebas del trofeo: 100 socorrista, 100 aletas y 50 rescate, además de los espectaculares relevos 4x25 arrastre y un nuevo relevo socorrista mixto.