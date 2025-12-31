Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol | 1ª Federación

El derbi frente al Arenteiro será el 17 de enero

REDACCIÓN

Pontevedra

La Real Federación Española de Fútbol publicó ayer los horarios de la vigésima jornada del campeonato. El primer enfrentamiento de la segunda vuelta enfrentará al Pontevedra y al Arenteiro el sábado, 17 de enero, a las 16.15 horas.

