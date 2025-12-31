Un año del que se hablará a los nietos

El reloj de arena que se le dio la vuelta el 1 de enero está a punto de agotarse. 2025 está a escasas horas de pasar del presente al pasado. La narración secuencial de los hechos hoy alcanza la categoría de historia. Sin duda, para el Pontevedra y aquellos que sienten el granatismo, ese cuento es un híbrido entre la epopeya y el relato fantástico.

38 capítulos constituyen el libro que, aunque no tenga el brillo de los gloriosos años 60, fue escrito con el mismo espíritu de lucha e irreverencia que Cholo, Ceresuela y compañía germinaron con el ‘Hai que roelo’. Alejado de esa Primera División, los hitos conseguidos en este año por el equipo del Lérez están a la altura y serán, seguro, una de las batallas que constituirán el anecdotario de los hoy jóvenes, cuando lleven a sus nietos a Pasarón. Un ascenso y un halo de indestructibilidad en el torneo más querido y complejo de todo el fútbol español.

Fueron veinte citas en Pasarón y dieciocho visitas por todo el norte y oeste del país, en los que los hombres, primero de Yago Iglesias, y después, de Rubén Domínguez, cosecharon veintiuna victorias, diez empates y siete derrotas entre las tres competiciones disputadas (Segunda Federación, Copa del Rey y Primera Federación). La estadística es sobresaliente. En 31 ocasiones el casillero del Pontevedra era superior o igual al de su rival, acumulando rachas de catorce partidos imbatidos, algo que podría parecer inimaginable hace no tan poco.

Profundizando en el rendimiento individual y colectivo y dejando a un lado los meros resultados, fue un año excelente dividido en diecinueve partidos bajo las órdenes de cada entrenador. Durante el medio año de Iglesias en la banca sus jugadores anotaron veintinueve goles y recibieron veinte, viendo puerta en catorce partidos y no encajando en seis. Con Domínguez, suman veintiuna dianas a favor y diecinueve en contra , anotando en trece duelos y no recibiendo en cuatro.

El año no se entiende sin todo el trabajo de un grupo que, dolido por aquel frustrado ascenso frente al Betis Deportivo, terminó sellando el ansiado regreso a la categoría de bronce dos temporadas después. Esa plantilla campeona del Grupo I de Segunda RFEF era muy completa solo se puede entender en conjunto. Sin la seguridad de Edu Sousa bajo el arco los goles de Dalisson no hubieran surtido el mismo efecto, del mismo modo que sin el buen pie de Álex González la solidez defensiva de Pelayo Suárez podría verse mermada. Este reconocimiento global también se extrapola a la temporada actual, que pese a ser un equipo nuevo en la categoría y conformado prácticamente desde cero, se fue al parón navideño entre los cinco primeros. Desde las manos (y cabeza) de Marqueta hasta la polivalencia de Alain y Miguel Cuesta, pasando por dirección de Yelko o Brais Abelenda, todo el grupo tiene su importancia en lo recogido hasta la fecha.

Para cerrar, y creo que el mayor triunfo del 2025 es la forma en que la ciudad volvió a latir al mismo ritmo que su equipo. La conexión entre el grupo y los pontevedreses viene de mucho antes que las pretéritas campañas en Primera, mas la forma en que los corazones de los jugadores e hinchada se acompasaron hacía años que no se veía. Cada vez que se jugaba a las orillas del Lérez, los locales sabían que debían dar la vida por su afición como ellos iban a empujar los noventa minutos.

Un éxito del fútbol más romántico que, pese a la mercantilización enfermiza del deporte, sigue congregando a cientos de personas por un sentimiento.

El club acaba el año con 3.900 abonados en su afición

La masa social del Pontevedra crece a pasos agigantados y pese a no estar en el fútbol profesional, el apoyo de la gente es evidente. El empujón de la Copa del Rey motivó a que muchos aficionados al fútbol de la ciudad y comarcas aledañas decidiesen formar parte de la familia de Pasarón y abonarse durante 2025.Durante la Junta de Accionistas, la presidenta de la entidad, Lupe Murillo, comentó con orgullo que el granatismo está en auge y que cuentan con 3.900 socios en la entidad. El anhelo de uno de los consejeros es alcanzar desde hace años los cuatro millares, una cifra que hace no tanto parecería irreal a inalcanzable y que cada vez se vislumbra mucho más posible.

Dos fichas liberadas que abren la puerta a nuevos efectivos

Juanra Gómez y Pablo Hervías dejan su sitio en la plantilla para nuevos nombres. La dura lesión del zaguero de La Solana y la desvinculación del extremo logroñés, oficializada durante la Junta de Accionistas, abren un sinfín de posibilidades para el Pontevedra en el mercado.La rotura del ligamento cruzado de Gómez, de acuerdo con la normativa vigente, ante la baja estimada de más de siete meses, permite al club reemplazarlo con un jugador que sea agente libre. El nombre de Pelayo Suárez, primera opción de la dirección deportiva, no será su sustituto al estar en la recta final de su proceso de recuperación. Para el jugador de banda no existen nombres sobre la mesa, aunque el período de fichajes solo acaba de comenzar.