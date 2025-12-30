Sergio Carballeira: «Siempre supe que volvería para entrenar al primer equipo»

Sergio Carballeira volvió, tras muchos años lejos del Pabellón dos Deportes de Pontevedra, a pisar el parqué con el escudo del Teucro. La última vez fue como jugador y con la camiseta puesta, ahora, es con la bufanda y la condición de entrenador. Carlos García-Alén, como representante de la junta gestora de la entidad, fue el conductor de la presentación y dedicó unas sentidas y agradecidas palabras al regresado. «Quiero aprovechar para agradecerle que haya decidido acompañarnos, al menos durante estos meses de la segunda vuelta, porque desde luego necesitábamos un entrenador y para nosotros es un auténtico lujo poder volver a contar con Sergio», comentó.

El protagonista del día, haciendo alarde de su conocido amor al club, reconoció que la decisión fue tomada desde la emotividad. «El corazoncito me pudo. Dejé muchas cosas atrás y asumí situaciones que, probablemente, si hubiese pensado solo con la cabeza, no me habrían traído hasta aquí. Pero cuando se dio esta posibilidad, y viendo la situación en la que se encuentra el club, el teucrismo pesó más», explicó Carballeira, que admite que «siempre supe que volvería para entrenar al primer equipo».

Desde la propia cúpula del club ven en su nuevo entrenador del primer equipo una pieza sobre la que sustentar el proyecto a medio y largo plazo. «La idea fundamental es que tanto el club como Sergio compartimos el objetivo de construir un proyecto a medio y largo plazo. Un proyecto que fortalezca la estructura de base y la estructura económico-financiera del club, que nos permita atraer a más aficionados y socios, y que nos ayude a alcanzar, con el tiempo, las cotas deportivas más altas», reconoció García-Alén.

La distancia con la zona de playoffs y la pelea por el ascenso, aunque matemáticamente es posible, Carballeira tiene claro que no sería un objetivo realista, por ello aboga al sentimiento de pertenencia y al crecimiento del apoyo social como principales metas a lograr. «Si analizamos los datos de los últimos cinco años tras la pandemia en Primera Nacional, el segundo clasificado ha accedido a la fase de ascenso con 47 puntos. Con menos, nunca. Ahora mismo tenemos diecisiete puntos; llegar a 47 implicaría hacer pleno en la segunda vuelta. Nuestro objetivo es ser muy competitivos, enganchar a la afición y ofrecer un balonmano con una seña de identidad clara. Que la gente quiera venir al pabellón, que vea a un equipo comprometido, entregado, con el que pueda sentirse identificado», expuso.

Sobre su propuesta táctica, prefiere ser conservador y con la base de esta temporada, mejorar ciertos aspectos que luzcan las virtudes del grupo. «No podemos cambiarlo todo; sería pegarme un tiro en el pie. No tiene sentido llegar e implantar un modelo completamente nuevo porque no hay tiempo ni margen», manifestó.