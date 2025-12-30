ATLETISMO
Repartidos más de 4.000 dorsales para la carrera de San Silvestre
Una gran acogida, a falta de inscripciones de varios clubes deportivos
REDACCIÓN
Al igual que el año, la LXII San Silvestre de Pontevedra está encarando su recta final para vivir, en la tarde de Nochevieja, una despedida familiar y atlética del año 2025.
Pese a que las incripciones acaban en la mañana de mañana miércoles, los interesados disponen de todo el día de hoy martes, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, para inscribirse y acabar el año de la mejor forma posible en una tarde, seguro, de mucho disfrute con familiares y amigos.
A falta de las inscripciones de los clubes deportivos de la ciudad, más de 4.000 personas correrán la popular carrera de 3.8 kilómetros por el centro de la ciudad de Pontevedra. Recordar que el importe de inscripción es de un kilogramo de alimento no perecedero y que con ello ya se cubre el seguro y se proporciona el dorsal pertinente para correr.
