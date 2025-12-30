El Pontevedra CF triplica sus beneficios en 2025 gracias a su hazaña en Copa

«Las cuentas vuelven a ser positivas después del año pasado. Buenas noticias en estas fiestas», comentaba la presidenta del Pontevedra CF, Lupe Murillo, al inicio de la junta de ayer. Tras comunicar que se alcanzó el quórum y la lectura de las acciones, tanto propias como delegadas, representadas en el acto, dio comienzo la junta ordinaria. La primera en tomar la palabra fue la presidenta del consejo de administración, que comentó, en una intervención meramente informativa, la gran temporada de la entidad dentro del terreno de juego, con el ascenso obtenido a Primera Federación y el gran papel del equipo en la Copa del Rey, eliminando a tres equipos del fútbol profesional.

Varios de los accionistas presentes en la cita, celebrada en Pasarón. | Gustavo Santos

El segundo punto del día, explicado por el consejero Enrique Mariño, que en sucesivos puntos fue el encargado de desglosar todas las cuestiones económicas de la sociedad, fue desgranar tanto la cuenta de pérdidas y ganancias como los activos y pasivos con los que cuenta el Pontevedra.

En el tema de los gastos, destaca el incremento en un 104,31% de aprovisionamientos. La razón de ese aumento, en poco menos de 90.000 euros, se debió a que el club cambió de proveedor oficial de la ropa deportiva. En cuanto a los ingresos obtenidos durante el ejercicio, el dato que brilla sobre los demás, y que tiene un peso bastante grande en el favorables resultado, es el ‘Ingreso por Competiciones’. De los 235.355,42 euros facturados en las taquillas el año anterior, en la venta de entradas se alcanzó un total de 623.402,72 euros. De dicha cantidad que se eleva muy significativamente de un curso a otro, aproximadamente medio millón de euros fueron debidos a la aventura granate en la Copa del Rey de la temporada 2024/2025.

Tras confrontar los datos de ingresos totales (2.370.682,65 euros) y gastos totales (2.244.008,55 euros), el resultado del ejercicio dio un beneficio de 126.674,10 euros. Una cifra magnífica para la estabilidad a futuro de la sociedad.

El encargado económico de la exposición, para cerrar su intervención, propuso el nuevo presupuesto para la temporada: 2.375.167,96 euros. «Un presupuesto prudente», que fue aprobado de manera unánime por todos los accionistas.

El resultado del ejercicio, aprobado para continuar con el recorte de deuda desde hace 10 años

Tras tomar las riendas del club con un débito de 1.700.000 de euros, la institución fue amortizando progresivamente esa deuda. Diez años después, el valor de la deuda, previo a la aprobación por unanimidad de que el beneficio del ejercicio a 30 de junio de 2025 fuese utilizado para seguir saldando lo debido, era de un aproximado de 818.000 euros.Tras la exposición de la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de la temporada, el tercer punto de la orden del día se estudió la propuesta de en qué aplicar ese beneficio logrado. Desde la presidencia y los cuatro consejeros en representación del Pontevedra propusieron a los accionistas que el resultado del ejercicio (126.674,10 euros) sea empleado para seguir solventando la deuda heredada cuando la cúpula del club tomó las riendas del mismo en julio de 2014.De esta forma, y pese a que en otras instituciones deportivas optan por la inversión del beneficio en cuestiones estrictamente deportivas, acordaron por unanimidad que sea empleado para disminuir ese debe.De esta forma, y con las cifras orientativas comunicadas por el club en la mano, la deuda ya ha superado la primera mitad de la misma y con el trabajo realizado durante los diez años anteriores, el Pontevedra resta por amortizar menos de 700.000 euros. Una cifra muy esperanzadora y que prueba el camino seguido hasta la fecha.

Lupe Murillo: «La gente deseaba casi más ser socia que seguir sacando y pagando entradas de Copa»

En el primer punto del día, el Informe de la presidenta sobre la temporada cerrada, Lupe Murillo tomó la palabra y, como ella misma expuso al inicio de sus palabras, el discurso tuvo más conexión con lo deportivo que con lo financiero.«A nivel social creo que fue un éxito del Pontevedra y de la ciudad, y esto debo decírselo a los socios que creen que el Pontevedra siempre vale la pena. Agradecer a los socios que siguen siéndolo y a esta entidad que le ha dado muchas alegrías a la ciudad», reconoció la máxima mandataria granate.La dirigente pontevedresa explicó el gran papel protagonista que la Copa del Rey hizo por las cuentas del club. «Se enganchó muchísima gente a raíz de la Copa. Empezamos con un número de socios que no era malo y se siguió incrementando a medida que íbamos pasando partidos de Copa, porque la gente deseaba casi más ser socia del Pontevedra que seguir sacando y pagando entradas», explicó Lupe Murillo.