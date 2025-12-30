Los granates vuelven a tocar el balón y ya piensan en el sábado

El Pontevedra volvió al trabajo en la tarde de ayer. Atrás quedó ya la victoria en Lasesarre que supuso el cierre del año natural hace nueve días. Rubén Domínguez y su cuerpo técnico convocó a todos los disponibles a las 17.00 horas en el Manolo Barreiro para iniciar la primera de las sesiones con las que se prepara el partido de este fin de semana (Pasarón, 16.30 horas) frente al Racing de Ferrol en suelo lerezano.

El listado de futbolistas, complementado con la subida de dos jugadores habituales en la semana como Oute e Iker Escudero, no contaba con ningún cambio del último de la temporada. Todos los integrantes de la plantilla con la posibilidad física de entrenar, estuvieron en la primera sesión tras el parón navideño. Dentro de los efectivos se incluye a Brais Abelenda, que tal y como comentó la presidenta del club, volvió de las vacaciones con molestias en la planta del pie. Las primeras hipótesis sobre el diagnóstico del dubrés hablaban de fascitis plantar, pero tras las pruebas médicas pertinentes se determinó que su dolencia era producto de una microrrotura en el pie. Durante la sesión, de hecho, se le vio realizando trabajo individual en el césped. El alcance final y el tiempo de baja todavía no se determinaron por parte de los servicios médicos lerezanos, por lo que, a prior, su participación en el derbi del sábado es una incógnita que se determinará con el paso de los días y según las sensaciones del propio ‘8’ granate.

Lupe Murillo, en el turno de preguntas de la junta posterior al entrenamiento esclareció ciertos aspectos relacionados directamente con la plantilla y su configuración de cara al mercado de fichajes de invierno que abre próximamente.

Pablo Hervías, que hasta la fecha no llegó a debutar en partido oficial, se encuentra fuera del club y su ficha está disponible para fichar. Con la baja de Juanra Gómez en el central, la dirección deportiva tiene como objetivo suplir esas demarcaciones con futbolistas de las mismas características.