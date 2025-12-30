FÚTBOL | Primera Federación
Los granates vuelven a tocar el balón y ya piensan en el sábado
La plantilla volvió a los entrenamientos tras una semana de descanso | Hervías está fuera del club y su plaza está disponible
Miguel Salgado Reboreda
El Pontevedra volvió al trabajo en la tarde de ayer. Atrás quedó ya la victoria en Lasesarre que supuso el cierre del año natural hace nueve días. Rubén Domínguez y su cuerpo técnico convocó a todos los disponibles a las 17.00 horas en el Manolo Barreiro para iniciar la primera de las sesiones con las que se prepara el partido de este fin de semana (Pasarón, 16.30 horas) frente al Racing de Ferrol en suelo lerezano.
El listado de futbolistas, complementado con la subida de dos jugadores habituales en la semana como Oute e Iker Escudero, no contaba con ningún cambio del último de la temporada. Todos los integrantes de la plantilla con la posibilidad física de entrenar, estuvieron en la primera sesión tras el parón navideño. Dentro de los efectivos se incluye a Brais Abelenda, que tal y como comentó la presidenta del club, volvió de las vacaciones con molestias en la planta del pie. Las primeras hipótesis sobre el diagnóstico del dubrés hablaban de fascitis plantar, pero tras las pruebas médicas pertinentes se determinó que su dolencia era producto de una microrrotura en el pie. Durante la sesión, de hecho, se le vio realizando trabajo individual en el césped. El alcance final y el tiempo de baja todavía no se determinaron por parte de los servicios médicos lerezanos, por lo que, a prior, su participación en el derbi del sábado es una incógnita que se determinará con el paso de los días y según las sensaciones del propio ‘8’ granate.
Lupe Murillo, en el turno de preguntas de la junta posterior al entrenamiento esclareció ciertos aspectos relacionados directamente con la plantilla y su configuración de cara al mercado de fichajes de invierno que abre próximamente.
Pablo Hervías, que hasta la fecha no llegó a debutar en partido oficial, se encuentra fuera del club y su ficha está disponible para fichar. Con la baja de Juanra Gómez en el central, la dirección deportiva tiene como objetivo suplir esas demarcaciones con futbolistas de las mismas características.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- Nueva Zelanda busca a un marinero gallego desaparecido a bordo del «Viking Bay»
- La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento: falta inversión, planificación y personal capacitado
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- Miles de moteros invaden Vigo por la Papanoelada: «Aquí tiene una fama y una reputación especial»
- Un nuevo faro para iluminar el urbanismo
- El 80% de los hogares que lograron una hipoteca en Galicia ganan más de 2.000 euros al mes