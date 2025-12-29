ATLETISMO
Mateo Refojo, concentrado con la Federación de Atletismo
REDACCIÓN
Pontevedra
Mateo Refojo se consolida como una de las jóvenes promesas del atletismo nacional. El velocista pontevedrés del Rías Baixas, ha sido seleccionado por la Federación Española para participar en una concentración en el CAR de Madrid, incluida en un programa de seguimiento orientado al alto rendimiento y a su proyección.
