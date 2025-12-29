Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marín despidió el año con una fiesta del fútbol sala juvenil en A Raña

Marín despidió el año con una fiesta del fútbol sala juvenil en A Raña | GUSTAVO SANTOS

Desde el Marín Futsal quisieron despedirse del año 2025 de la forma que más les gusta, desde el parqué y el balón. Con motivo del Torneo Copa Juvenil Concello de Marín-Memorial Marcos Morreira, clubes del 40x20 de toda Galicia se congregaron estos días en el pabellón celeste. Las ocho escuadras, integradas por jóvenes de dieciséis a dieciocho años de edad, se enfrentaron el sábado y ayer por ver quién era el mejor en un fin de semana cargado de emociones y compañerismo.

