Conducir el balón y rendir cuentas

A la 17.00 horas, plantilla y cuerpo técnico del Pontevedra CF tienen su reencuentro con el balón en el Manolo Barreiro tras disfrutar debidamente de los turrones y los regalos de Navidad. Una hora después, esta vez en Pasarón, la directiva expone la situación del club granate al cierre del último ejercicio, a 30 de junio de 2025 . Conforme al Boletín Oficial del Registro Mercantil publicado el pasado 26 de noviembre, a las 18.00 horas se celebra la Junta General Ordinaria de Accionista del Pontevedra en la sala de prensa del Estadio Municipal de Pasarón.

En el plano deportivo, todos los jugadores de la plantilla están citados para la primera sesión de entrenamiento para preparar el derbi gallego frente al Racing de Ferrol, que se celebrará en el feudo lerezano el sábado a las 16.30 horas. Tras disfrutar de toda la semana de descanso, los jugadores volverán a vestirse de corto.

En lo referente al análisis presupuestario, el orden del día está conformado por un total de siete puntos, ordenados en orden cronológico: Informe de la presidenta sobre la temporada cerrada a 30 de junio de 2025; examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico cerrado a 30 de junio de 2025, relativo a la temporada 2024/2025 (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión de la sociedad y de la gestión de su órgano de administración, correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2025; aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2025; exposición y aprobación del presupuesto del club 2025/2026; proposición de renovación de auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2025/2026; delegación de las facultades que sean oportunas en la presidenta para la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos de la Junta; y ruegos y preguntas.

Tienen derecho a asistir personalmente a la junta los accionistas que acrediten la posesión de un mínimo de seis acciones registradas con al menos cinco días de antelación. Aquellos que no alcancen dicha cifra podrán unirse entre sí para cumplir el requisito. Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su voto en un representante, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.