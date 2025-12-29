Aromon elige Cerler para su tradicional Semana Blanca

Bajo el título de «Interclubs Esquí Semana Blanca 26», el club Aromon Pontevedra anunció la nueva edición de su semana blanca.

El destino elegido para esta edición de 2026 es la estación de Cerler, situada en el valle de Benasque (Huesca). Conocida por ser la estación de esquí alpino más alta del Pirineo Aragonés, Cerler ofrece unas condiciones inmejorables tanto para la práctica del esquí en pista como para el desarrollo de las actividades de montaña más técnicas. El viaje se desarrollará durante una semana completa, con salida programada desde Galicia en la noche del viernes 10 de enero y regreso en la mañana del sábado 17 de enero.

Esta iniciativa surge de la colaboración y el esfuerzo conjunto de varios clubes de montaña de toda Galicia, garantizando que los participantes de la zona de Pontevedra cuenten con todas las facilidades, incluyendo la salida del autobús desde la propia ciudad. Ante el gran interés suscitado y para facilitar la gestión de las últimas plazas disponibles, la organización optó por ampliar de forma excepcional el plazo de inscripción hasta el 31 de diciembre.