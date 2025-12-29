MONTAÑISMO
Aromon elige Cerler para su tradicional Semana Blanca
Se desarrollará entre del 10 al17 de enero en la estación oscense
REDACCIÓN
Bajo el título de «Interclubs Esquí Semana Blanca 26», el club Aromon Pontevedra anunció la nueva edición de su semana blanca.
El destino elegido para esta edición de 2026 es la estación de Cerler, situada en el valle de Benasque (Huesca). Conocida por ser la estación de esquí alpino más alta del Pirineo Aragonés, Cerler ofrece unas condiciones inmejorables tanto para la práctica del esquí en pista como para el desarrollo de las actividades de montaña más técnicas. El viaje se desarrollará durante una semana completa, con salida programada desde Galicia en la noche del viernes 10 de enero y regreso en la mañana del sábado 17 de enero.
Esta iniciativa surge de la colaboración y el esfuerzo conjunto de varios clubes de montaña de toda Galicia, garantizando que los participantes de la zona de Pontevedra cuenten con todas las facilidades, incluyendo la salida del autobús desde la propia ciudad. Ante el gran interés suscitado y para facilitar la gestión de las últimas plazas disponibles, la organización optó por ampliar de forma excepcional el plazo de inscripción hasta el 31 de diciembre.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Ni Combarro ni Cudillero: el pueblo marinero más bonito de Galicia que debes visitar en esta época del año
- El fiscal pide el cierre «urgente» de un salón de masajes eróticos en Plaza España
- Peinador, un aeropuerto de alto coste: Vigo es la terminal con menor peso de las 'low cost' entre los 25 más utilizados de España
- El Tren Celta entre Vigo y Oporto también parará en Redondela, O Porriño y Tui desde el 1 de enero
- Davila 26/12/2025
- La ciudad de Galicia que National Geographic recomienda a partir de los 50 años
- El Concello de Vigo licitará el nuevo contrato del bus urbano este lunes por 470 millones de euros