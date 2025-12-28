Salvamento y socorrismo en Caldas de Reis para dar la bienvenida al 2026

El año arrancará de la mejor forma en el mundo del deporte de Caldas de Reis. El primer fin de semana del año 2026 contará con la celebración del quinto Trofeo Caldas Vila Termal, torneo incluido en el calendario de competiciones de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia.

La competición se desarrollará en dos sesiones. La primera, destinada a las categorías Infantil y Cadete, comenzará a las 10.30 horas. Durante la mañana se disputarán distintas pruebas individuales y de relevos, como el 100 metros remolque de maniquí, 100 metros socorrista, 50 metros remolque, así como relevos de remolque y natación con aletas. La sesión matinal concluirá con la entrega de medallas a las 13.30 horas.

Por la tarde tendrá lugar la segunda sesión, correspondiente a las categorías Absoluta y Máster, que dará comienzo a las 16.30 horas. El programa incluye pruebas de 100 metros socorrista, 50 metros remolque de maniquí, 100 metros con aletas, además de relevos de arrastre y relevo socorrista mixto. La jornada finalizará con la entrega de trofeos a las 20.00 horas.

Además, el domingo se celebrarán los I Xogos Alevíns Caldas Vila Termal, dirigidos a deportistas nacidos en 2016 y posteriores. La actividad comenzará a las 11.30 horas y contará con pruebas adaptadas, como el 25 metros remolque individual mixto, relevos mixtos y una entrega final de regalos.