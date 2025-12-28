El Pontevedra busca un central y un extremo en el mercado de invierno

Con la última campanada y los deseos de todos de un buen año, en el panorama futbolístico se abre el segundo frente de la temporada: el mercado de invierno. Un mes, a veces extendido hasta las primeras noches de febrero, en el que los clubes buscan piezas que puedan perfeccionar las llegadas del verano. Tras un mercado estival muy movido en Pasarón, con una plantilla prácticamente nueva, los resultados en el campo están avalando el buen trabajo de la dirección deportiva.

Hasta el momento, el cuerpo técnico y la plantilla se mantendrá intacto en el capítulo de bajas. Hasta el momento, no hay ninguna oferta de otros clubes por futbolistas capitales en este primer tramo de la temporada encima de la mesa ni ninguna conversación programada con algún integrante. El bloque, salvo cambios imprevistos, se mantendrá intacto para la segunda entrega del campeonato. Las bajas prolongadas de Juanra Gómez y Pablo Hervías, dos futbolistas fichados en verano, hacen que la entidad se haya puesto manos a la obra para traer a dos recambios en dichos lugares que puedan seguir elevando el techo competitivo del grupo.

Un central, para suplir a Gómez, y un extremo, para suplir a Hervías, esa es la lista de la compra granate. Los primeros estudios de mercado ya se han producido y la mira está puesta tanto en el fútbol nacional, con especial fijación en Segunda División y Primera y Segunda Federación, así como en ligas extranjeras, sobre las que destacan Francia y Portugal.

Desde el club tienen claro que esas demarcaciones necesitan nuevos efectivos, aunque tienen claro que no van a despilfarrar el dinero e incorporar jugadores por encima de sus posibilidades económicas. Asimismo, descartan completamente el fichar de manera impulsiva y sin una necesidad o finalidad real.

El crecimiento de los diamantes en bruto del filial, pese a las posibles novedades navideñas, es un asunto independiente. La confianza en jugadores como Oute, Iker Escudero o Canosa, entre otros miembros del filial, es muy alta y la posibilidad de dar el salto al primer equipo no se verá condicionada por el resultado final del mercado.

Mañana, vuelta a la rutina con la mirada puesta en la visita del Racing de Ferrol

Después del espléndido triunfo en Barakaldo, con el que el equipo despidió el año 2025, los hombres de Rubén Domínguez vuelven mañana al trabajo con la mirada puesta en el gran partido del próximo sábado: el Racing de Ferrol.Los granates, aún pendientes de la publicación oficial del plan de trabajo por parte de la entidad, estarán de lunes a viernes preparando el derbi frente a los ferrolanos. Si se sigue la rutina de anteriores ocasiones, todo indica que los entrenamientos serán en horario matutino de lunes a viernes, aunque la sesión del jueves, debido a que es Año Nuevo, podría, al igual que sucede en otros clubes, posponerse para la tarde del mismo día. El rival del sábado, del que se espera un desplazamiento masivo por parte de su hinchada, ubicados en el Fondo Sur, vuelve también a los entrenamientos mañana, por lo que el tiempo de preparación para la contienda será el mismo para los dos equipos.