Una San Silvestre con anhelo de récord

El Concello de Pontevedra presentó ayer la cuadragésimo segunda edición de la carrera de San Silvestre, la cita atlética más antigua de la ciudad y de las que cuenta con una mayor tradición en la localidad. El alcalde de A Boa Vila, Miguel Anxo Fernández Lores; la directora de la Sociedad Gimnástica Pontevedra, Charo Castro; y el director deportivo de la prueba y campeón de ediciones pasadas, Víctor Riobó, fueron los encargados de presentar en sociedad la carrera.

El regidor destacó que la San Silvestre es una «fiesta del deporte en una ciudad del deporte» y mostró su deseo de superar los 7.000 participantes, aspirando a alcanzar los 8.000 en un futuro próximo y superar el récord histórico del año 2019. Lores subrayó el gran potencial deportivo de la ciudad, que cuenta con cerca de sesenta clubes federados y una intensa actividad en diversas disciplinas.

Por su parte, Riobó explicó que la carrera mantiene su esencia social y familiar, siendo una excusa para el reencuentro entre amigos y vecinos antes de la cena de fin de año. El recorrido, de 3.800 metros, será totalmente urbano, con salida y meta en la Avenida de Montero Ríos.

La directora de la Gimnástica, calificó la prueba como la «fiesta anual del atletismo y de Pontevedra», haciendo un llamamiento a que participen personas de todas las edades, desde niños hasta abuelos. Asimismo, celebró las buenas previsiones meteorológicas, que apuntan a que este año la carrera se disfrutará bajo el sol, lejos de las condiciones meteorológicas adversas de ediciones pasadas.

Para poder participar en la última carrera del año, el importe de la inscripción es de un kilo de alimentos, los cuales serán debidamente repartidos con fines solidarios. Con ese gesto se garantiza la obtención del dorsal y la cobertura del seguro de la prueba. Para realizar las inscripciones y entregar dicha cantidad de víveres está habilitada la tienda Miller, y, desde hace unos días, en el local cedido para la ocasión, situado en el número tres de la rúa Castelo. Dicha nueva ubicación se utilizará para agilizar los trámites y evitar las colas y aglomeraciones de última hora.