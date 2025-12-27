Nano Martínez regresa al banquillo del Teucro

En estas fechas tan señaladas, donde todos las familias vuelven a su hogar por Navidad, Nano Martínez vuelve a su casa dos décadas después. El que fue preparador físico y segundo entrenador del Teucro, en una etapa muy recordada por la afición azul, regresa al primer equipo para aportar su experiencia y conocimiento del deporte desde la parcela física.

Tras el anuncio de la pasada semana de Sergio Carballeira como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución de Irene Vilaboa, la segunda vuelta de la temporada estará cargada de cambios, entre ellos, la vuelta de Martínez a la ciudad. Con una trayectoria notable en el Teucro, Cisne, Balonmán Cangas, Valinox Novás y la selección nacional letona, entre otros, el recién llegado busca ayudar al equipo a crecer y competir al máximo nivel en la segunda etapa del campeonato.

Desde la dirección deportiva del Teucro destacan que la llegada de Nano Martínez responde a la voluntad de optimizar el rendimiento físico, la prevención de lesiones y la gestión de cargas en una fase clave de la temporada. Además, desde la entidad reconocen su valía para el puesto por entender la exigencia del balonmano actual y para aportar una visión contratada, acorde a la ambición del Teucro.

Con este movimiento, el combinado pontevedrés continúa consolidando su estructura técnica para afrontar con garantías los próximos compromisos, apostando pro perfiles de probada experiencia, conocimiento y compromiso con la identidad y valores del propio club.