polideportivo
Lores: «El balance deportivo del año es positivo»
El alcalde pontevedrés reconoció el buen trabajo de deportistas y clubes de la ciudad
REDACCIÓN
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Lores, elogió el gran año 2025 que, en materia deportiva, ha vivido la ciudad. Desde albergar grandes torneos hasta el ascenso del Pontevedra y consolidación de clubes en la élite de sus disciplinas, pasando por los innegable éxitos cosechados en deportes individuales por distintos vecinos de la ciudad, este año, que llega su ocaso en cuatro días, es un motivo de alegría y celebración para todos los ciudadanos.
«El balance deportivo del año es muy positivo. Pontevedra sigue dando pasos adelante, con equipos y deportistas compitiendo a nivel nacional e internacional. Este año se celebraron campeonatos del mundo y europeos, con resultados destacados, especialmente en deportes individuales como la gimnasia o la marcha», declaró el edil.
Como parte de su repaso por el 2025, valoró muy positivamente el ascenso a Primera Federación y buen papel en ella del Pontevedra; el rendimiento del CW Pontevedra, TM Monte Porreiro y el Ravachol en las divisiones más altas de sus respectivos deportes; y las actuaciones en otras disciplinas olímpicas o no de profesionales de la talla de Melania Rodríguez. «Todo ello confirma que Pontevedra es, sin exagerar, una de las capitales del deporte en Galicia», confesó Lores.
