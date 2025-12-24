El Round Robin y un torneo de pickleball, novedades de la Cultural en el año 2026

El presidente del Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, Paco Hernández, presentó el balance de la temporada de la entidad que culmina con el cierre del ejercicio 2025. La sociedad, con más de 630 familias asociadas, ha contado con un presupuesto de 756.000 euros.

El balance se llevó a cabo en un acto que contó con la asistencia y participación del concelleiro de Deportes de Sanxenxo, Marcos Guisasola; el presidente del Consorcio de empresas del sector turístico de Sanxenxo, Alfonso Martínez; y el gerente de La Cultural, Antón Hernández.

«Sin duda alguna, el evento más importante que celebramos cada año es el ITF Junior, con tanto éxito y repercusión mundial que hay quien está buscando excusas para llevárselo de Sanxenxo», avisa el presidente, «fijando ese bombardeo en el condicionante meteorológico al disputarse al aire libre en las pistas de GreenSet», aclara Hernández.

El ITF World Tennis Tour Juniors, un J300 por el que a lo largo de estos años han desfilado las figuras más relevantes del tenis actual, «acapara la atención de las jóvenes promesas que están a un paso de dar el salto al sector profesional», exclaman desde la organización.

Junto a la Escuela de Juan Carlos Ferrero «son los dos únicos torneos de este nivel que se disputan en España», siendo por ello «un caramelo muy tentador, que seguiremos defendiendo», avanza el presidente.

A este hay que sumarle el Internacional Cadete, el Senior y el Futures 15.000, apuestas deportivas que La Cultural mantiene «como sus mayores activos en 2026», explican.

Guisasola comentó y agradeció al respecto la celebración de estos torneos en unas fechas desestacionalizadas, que hacen que Sanxenxo «se mantenga activa en lo deportivo durante todo el año».

El presidente del Consorcio, Alfonso Martínez, reforzaba esta tesis, aclarando que «Sanxenxo, con más de 9.600 plazas hoteleras, con más de 800.000 pernoctaciones, siendo en verano la tercera gran ciudad de Galicia, y resaltando que más 182.000 pernoctaciones se dan fuera de los cuatro meses clásicos del verano, contribuyen a estas estadísticas, en buena medida, los torneos de La Cultural lo que supone que sean parte de este movimiento económico y social».

Por su parte, el gerente de la entidad, aprovechó para destacar algunas de las novedades de cara al próximo año como: «Un torneo nacional de pickleball, deporte con mucha demanda en Galicia y la incorporación del Round Robin en el Internacional Cadete», esto último con el objetivo de «añadirle más dosis de emoción», lo que «supondrá la prolongación de las estancias de los jugadores en Sanxenxo», garantizó.

Hernández despidió el acto agradeciendo a la Xunta de Galicia, a la Diputación de Pontevedra y a Concello de Sanxenxo «todo el apoyo institucional que han prestado para poder acometer todos estos proyectos, tanto en lo cultural como en lo deportivo, sin olvidarse del destacado papel de La Cultural en el ámbito de las exposiciones y las tradiciones populares propias de la zona geográfica en la que residen sus instalaciones».