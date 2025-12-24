Balonmano | División de Honor Plata
Ribic se une a Linhares en la lista de bajas del Cisne para la segunda vuelta
El primera línea esloveno apenas contó con oportunidades en el equipo dirigido por Marcos Otero «Quiños» durante el primer tramo de la campaña
H. D.
El Cisne y el lateral izquierdo esloveno Marko Ribic han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta junio del próximo año, informó la entidad pontevedresa este martes.
El primera línea esloveno llegó al equipo dirigido por Marcos Otero «Quiños» el pasado verano procedente del Usbanscape Loka, equipo de su país de origen donde había destacado notablemente por su lanzamiento exterior.
No obstante, en el Cisne apenas ha contado con oportunidades reales para ganar protagonismo durante la primera vuelta de la División de Honor Plata, sin terminar de entrar en los planes del entrenador del conjunto pontevedrés.
«Desde el club agradecemos su entrega, pasión y compromiso durante estos meses con nuestra camiseta», destacó en su comunicado el club presidido por Santi Picallo.
La baja de Marko Ribic se unirá a la del brasileño Guilherme Linhares, que también dejará de formar parte de la plantilla lerezana en la segunda vuelta del campeonato para jugar lo que resta de temporada en el Caserío Ciudad Real de la liga Asobal.
