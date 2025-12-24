El Gimsport se cuelga seis oros en la segunda jornada de liga

El Gimsport fue uno de los protagonistas de la Jornada 2 de la Liga Galega de Kárate, disputada en el pabellón de A Malata. La cita reunió a más de 700 deportistas de 4 a 17 años. El conjunto pontevedrés firmó una actuación sobresaliente, sumando un amplio botín de medallas que le permitió alcanzar la segunda posición.

Lo más destacado fueron los seis oros logrados durante la jornada de competición, que evidencian la progresión y el alto nivel competitivo de sus karatecas. La competición tuvo, además, un ambiente especial y navideño.

Con este resultado, Gimsport cierra el año consiguiendo un balance muy positivo y consolida su papel de referencia en el panorama del kárate gallego.