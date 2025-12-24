KÁRATE | Liga Galega
El Gimsport se cuelga seis oros en la segunda jornada de liga
H. D.
Pontevedra
El Gimsport fue uno de los protagonistas de la Jornada 2 de la Liga Galega de Kárate, disputada en el pabellón de A Malata. La cita reunió a más de 700 deportistas de 4 a 17 años. El conjunto pontevedrés firmó una actuación sobresaliente, sumando un amplio botín de medallas que le permitió alcanzar la segunda posición.
Lo más destacado fueron los seis oros logrados durante la jornada de competición, que evidencian la progresión y el alto nivel competitivo de sus karatecas. La competición tuvo, además, un ambiente especial y navideño.
Con este resultado, Gimsport cierra el año consiguiendo un balance muy positivo y consolida su papel de referencia en el panorama del kárate gallego.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo