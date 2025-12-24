La cantera de la Gimnástica sigue reinando en Galicia

Tras incorporar refuerzos en los equipos absolutos, la cantera de la Gimnástica demostró su potencial en los autonómicos celebrados en Expourense. En el estreno del I Campeonato Gallego por Clubs sub-16, el equipo masculino alcanzó el subcampeonato con 62 puntos, solo por detrás del Atletismo Sada.

Brillaron Iago Gómez, el mejor en 60 vallas, y Beltrán Rivas en altura, además de varios podios con marcas personales: Sergio Lamas (13,19 en peso), Adrián Cabaleiro (3,10 en pértiga), Nico Piñeiro (40.32 en 300) y Diego Acuña (5,48 en longitud).

En cuanto al equipo femenino fue sexto, con Matilda Veiga segunda en vallas y un 4x400 también segundo. También, en el Trofeo Abanca, las sub-10 se colgaron la medalla de plata, las sub-12 la de bronce y los sub-14 masculinos, terminaron el torneo como campeones.