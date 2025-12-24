ATLETISMO
La cantera de la Gimnástica sigue reinando en Galicia
H. D.
Tras incorporar refuerzos en los equipos absolutos, la cantera de la Gimnástica demostró su potencial en los autonómicos celebrados en Expourense. En el estreno del I Campeonato Gallego por Clubs sub-16, el equipo masculino alcanzó el subcampeonato con 62 puntos, solo por detrás del Atletismo Sada.
Brillaron Iago Gómez, el mejor en 60 vallas, y Beltrán Rivas en altura, además de varios podios con marcas personales: Sergio Lamas (13,19 en peso), Adrián Cabaleiro (3,10 en pértiga), Nico Piñeiro (40.32 en 300) y Diego Acuña (5,48 en longitud).
En cuanto al equipo femenino fue sexto, con Matilda Veiga segunda en vallas y un 4x400 también segundo. También, en el Trofeo Abanca, las sub-10 se colgaron la medalla de plata, las sub-12 la de bronce y los sub-14 masculinos, terminaron el torneo como campeones.
- Casi 600.000 personas se abastecen en Galicia con agua que acarrea riesgos para la salud
- La empresa gallega Bimba y Lola reparte 97 millones de euros del segundo premio de la Lotería de Navidad
- El Concello de Vigo prepara una transformación radical de la puerta de entrada al Casco Vello
- El armador vigués al frente de los 3.000 kilos de droga del «Simione» afronta 13 años de prisión
- La ruta más bonita de Galicia para este invierno: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- El peatón recupera uno de los mejores miradores de la ría de Vigo: así será el nuevo acceso en A Guía
- Iván Ferreiro: «Espero que el alcalde de Vigo ponga su mano sobre mi hombro y me diga 'Iván, por favor, ven a tocar'»
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo