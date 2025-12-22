BALONMANO | División de Honor Plata
Linhares deja el Cisne para regresar a liga Asobal
El lateral derecho, que ya se ha despedido del equipo, vestirá los colores del Caserío Ciudad Real
H. D.
El balonmanista brasileño Guilherme Linhares, lateral derecho del Cisne, deja la entidad pontevedresa y confirma que jugará la segunda vuelta de la liga Asobal vistiendo la camiseta del Caserío Ciudad Real.
El primera línea ya se ha despedido de todos sus compañeros en el equipo gallego, que está a la espera de que el conjunto ciudadrealeño abone la cláusula de rescisión fijada en su contrato para hacer oficial la desvinculación del jugador del conjunto lerezano.
Linhares había regresado el pasado verano al Cisne tras finalizar su contrato con el Bathco Torrelavega de la liga Asobal. A pesar de todo, el jugador brasileño se ha podido despedir del conjunto pontevedrés por todo lo alto. Y es que el pasado sábado logró convertir el tanto definitivo en el encuentro ante el Benidorm con el que permitió sumar un punto en la pista alicantina a los pupilos de Marcos Otero.
