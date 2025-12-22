«No hay palabras para hablar de este equipo, se agotan»
«Me quito el sombrero, pero no ha sido nuestro mejor partido»
ÁREA 11
Rubén Domínguez se mostró muy contento tras lograr la tercera victoria consecutiva para despedir el año desde la quinta posición, con el equipo en puestos de play-off de ascenso a Segunda División. Comentó que «no hay palabras, se agotan, para hablar de este equipo tras este gran partido», después del triunfo por la mínima en Baracaldo.
«Nuevamente crecemos, y me quito el sombrero, porque el Pontevedra ha sabido estar a la altura de las circunstancias aunque no ha sido nuestro mejor partido», reconoció el entrenador ourensano.
«El Barakaldo juega a un ritmo muy alto, te genera muchas ocasiones, por eso habíamos comentado que teníamos que ser precisos y jugar con calma y al final hemos sobrevivido», exclamó al término de la batalla en tierras vascas.
Respecto a la situación del equipo en la tabla clasificatoria, Rubén Domínguez aseguraba que «ahora lo importante es conseguir esos puntos que nos faltan para llegar a los 45 que normalmente marcan la permanencia, y hay que intentar conseguirlos cuanto antes y luego a partir de ahí podremos soñar», aunque también quiso remarcar que «al final mantenernos en zona de play-off es lo difícil y con esta victoria consolidamos esa situación».
Por lo que el Pontevedra afrontará lo que resta de temporada con un objetivo claro: confirmar la permanencia en la categoría lo antes posible.
Sin embargo, la ilusión por mantenerse en lo alto de la tabla y, quien sabe, si poder llegar a la recta final de la campaña con opciones reales de pelear por encadenar un nuevo ascenso y disputar la categoría de plata del fútbol español, estará presente si los resultados siguen acompañando al cuadro lerezano.
