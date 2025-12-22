«Ellos no han querido jugar, el partido se convirtió en todo menos en un deporte»

Muy enfadado, el técnico local lamentaba que «en la segunda parte no se ha jugado nada, continuamente el Pontevedra paraba el partido y así es imposible disputar nada. Así es muy complicado jugar al fútbol. Han tirado una vez a puerta y han marcado, nosotros en el primer tiempo hemos generado ocasiones para haberle dado la vuelta al partido, pero el portero ha hecho dos paradones y tras una gran primera mitad al final te vas perdiendo al descanso». Insistía Imanol de la Sota que «en la segunda parte lo hemos intentado, los que hemos venido a jugar hemos sido nosotros y ellos no han querido jugar y el partido se convierte en todo menos en un deporte». Aún así, y pese a la derrota, quiso destacar el técnico del Barakaldo que «el equipo está haciendo cosas muy bien pero nos ha faltado eficacia».