El Ence Marín salva un susto ante el Turia y gana en A Raña

El Marín Futsal continúa con su buena dinámica firmando un nuevo triunfo ante el Nou Turia valenciano por seis goles a tres en el pabellón de A Raña. Las marinenses abrieron el marcador en apenas nueve minutos de juego.

De las botas de Pili llegó el primero de la noche tras un doble remate para adelantar a las suyas. Apenas seis minutos después, Ceci hizo el segundo picando el balón y el partido parecía encarrilado. Sin embargo, reaccionó el Turia de la mano de Lucía Garibo y Clara Torrente.

Garibo redujo distancias con un preciso remate raso y Torrente, con un doblete, certificó la remontada valenciana en tan solo siete minutos. La reacción local vino de las botas de Paola, que hizo el 3-3 justo antes del descanso.

A partir de ahí el Ence Marín actuó como un rodillo. Tras un robo de Cárol Agulla, Pili de nuevo en doble remate, marcó el 4-3. Unos minutos más tarde Ceci sumó otro tanto a su cuenta particular tras un saque de esquina para marcar el quinto de la noche para las pontevedresas.

Paola firmó el tercer doblete de la noche para las marinenses para cerrar la cuenta global después de un nuevo robo de balón en jugada de cinco de las visitantes para colocar el definitivo 6-3 en el electrónico.