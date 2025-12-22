Despedida de año granate a lo grande

Quince años y medio después, y por el mismo resultado, el Pontevedra volvía a ganar en Lasesarre y enlaza tres victorias consecutivas que le colocan en puestos de play off de ascenso. Comerán felizmente el turrón los gallegos tras 100 minutos de partido en los que demostraron una vez más su solidez defensiva tras adelantarse en el minuto 16, llegando así al parón navideño con una sola derrota en los últimos diez partidos disputados.

Con las bajas de Abelenda, Hervías y Juanra, a los que se sumó por sanción Vidorreta, Domínguez diseñó un equipo con cinco defensas. Por delante de la zaga, Yelko para dar salida al esférico, ayudado por Tiago, y Álex y Resende por detrás del punta Compa. Este dispondría pronto de la primera llegada al área local, cuando apenas se habían disputado tres minutos de partido, aunque su remate iría flojo a las manos de Campos. Un aviso para un equipo gualdinegro que se puso en marcha y en diez minutos provocó tres saques de esquina. Pero sí tuvieron sus primeras oportunidades los locales en un remate de cabeza de Naveira y con el chut de Mandiang que puso por primera vez a prueba a Sousa, que fue de los más destacados. Con tranquilidad, los de Pasarón esperaban en su parcela y, en una internada por la derecha de Eimil tras un pase de fantasía de Yelko, el carrilero puso un gran centro que Compa empujó a las redes.

Tocaba de nuevo remar contracorriente a los vizcaínos, ahora en busca de un empate que tuvieron en sus botas. Deje y Álex Valiño intentaron con sendos disparos sorprender al tudense, pero este respondió con sobriedad y eficacia para mantener su portería a cero.

No se había cumplido la media hora de juego y los fabriles ya habían provocado seis córners. Pero de nuevo lo hizo Compa, más esta vez le robaron la pelota cuando se disponía a rematar. También lo intentó Tiago en una nueva incursión que terminaría con un remate cruzado desde la izquierda que no encontró quién lo empujara a portería. Emoción a raudales en una contienda sin dueño, y el colegiado balear tuvo que revisar un forcejeo que acabó con Compa en el suelo cuando se disponía a dar con la testa un balón bombeado, pero al parecer no hubo nada.

Los minutos pasaban y los gallegos, con intensidad, aguantaron las embestidas locales en el tramo final para irse al descanso todavía con ventaja mínima en el luminoso pese a que dispuso Merino de una nueva ocasión con un remate que se fue rozando el palo.

Tras el paso por vestuarios Rubén Domínguez dio entrada a Expo por Eimil, que había visto la tarjeta amarilla en el añadido de la primera mitad, y precisamente este carrilero provocaría en el minuto 49 el primer saque de esquina visitante. Los gallegos salían sin miedo de su zona, dejando ahora mucho terreno a sus espaldas. Pero el empuje del Barakaldo se convertiría con el paso de los minutos en un monólogo atacante ante la portería de Sousa, nuevamente salvador del Pontevedra. Mandiang, Valiño y el recién incorporado San Bartolomé lo intentaron sin suerte para los locales. El técnico del Barakaldo había hecho un triple cambio para seguir martilleando la meta visitante y el abrumador dominio gualdinegro se mantuvo ante un conjunto visitante que esperaba sin fisuras en su área, no dejando resquicio alguno a su rival para buscar remates en posiciones ventajosas.

Sin respuesta en ataque ante las ayudas y el oficio pontevendrés, De la Sota quemó sus naves con las últimas sustituciones, pero los locales seguían chocando ante la rocosa muralla de los gallegos, imposible de franquear. Los de Domínguez tiraban de oficio, paraban el juego continuamente y apenas salían de su campo, salvo en una nueva internada de Expo, que se entretuvo demasiado con el balón. No hubo mucho más que barullos y tarjetas en los últimos minutos, beneficiando a los de Pasarón, que se llevaron los tres puntos en disputa.