NATACIÓN | Copa de España
La ciudad despide a la élite del agua
El Complejo Deportivo Rías do Sur organizó durante este fin de semana una nueva edición de la Copa de España de Clubes en la que el CN Galaico mantuvo la categoría
Hugo de Dios
Pontevedra se vistió de gala para despedir durante la jornada de ayer el último pase de sesiones de la Copa de España de Clubes de Primera División. Un fin de semana donde las piscinas del Complejo Deportivo Rías do Sur vieron 386 nadadores de 24 clubes por sus aguas.
Una de las entidades deportivas participantes fue el Club Natación Galaico. Se trata del único representante gallego en la categoría, algo que definen desde el club como «un gran reto».
Una situación que se hace todavía más complicada conociendo la filosofía con la que trabaja el conjunto pontevedrés. El Galaico compite en la élite sin refuerzos externos, lo que subraya la calidad técnica y el compromiso de los deportistas que se formaron en las calles de la piscina pontevedresa.
Durante la jornada de ayer, se jugaban la permanencia en la máxima categoría, y los nadadores lerezanos, no defraudaron. Tras un inicio sólido en la primera jornada, el equipo supo sufrir y rendir bajo presión durante las dos sesiones del sábado y, finalmente, el domingo, certificaron su permanencia en Primera División tras finalizar el campeonato en la octava posición.
«Ir a por esta Copa de España con nuestra gente, con los que entrenan aquí durante el día a día, ha sido nuestra mayor apuesta. Estar dónde estamos hoy, habiendo mantenido la categoría, es un éxito rotundo de la filosofía del club», señalan desde la directiva del conjunto pontevedrés.
