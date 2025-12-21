El Teucro cae en Vigo ante el Carballal (26-21)

Los pontevedreses del Teucro visitaron ayer Vigo para medirse al Carballal en un encuentro en la zona alta de la clasificación de Primera Nacional. El partido no defraudó a nadie. Los dos equipos se vaciaron desde el pitido inicial.

La primera mitad fue de igualdad máxima. Gol arriba y gol abajo, se fueron sucediendo los minutos hasta que el colegiado mando a los dos conjuntos a los vestuarios con el Carballal mandando por apenas un gol, 12-11, en el marcador.

Sin embargo, el primer cuarto de hora del segundo tiempo fue absolutamente demoledor para el Teucro, que recibió un parcial de 8-4 y quedó distanciado en cinco goles respecto a los vigueses.

En la recta final del choque, el Carballal supo cuidar su ventaja a la perfección y mantuvo a raya a la entidad pontevedresa, que no pudo reducir distancias y terminó cayendo 26-21. Así, pierden su ventaja respecto al Carballal y quedan relegados a la sexta posición.