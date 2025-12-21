BALONMANO | Primera Nacional
El Teucro cae en Vigo ante el Carballal (26-21)
Hugo de Dios
Los pontevedreses del Teucro visitaron ayer Vigo para medirse al Carballal en un encuentro en la zona alta de la clasificación de Primera Nacional. El partido no defraudó a nadie. Los dos equipos se vaciaron desde el pitido inicial.
La primera mitad fue de igualdad máxima. Gol arriba y gol abajo, se fueron sucediendo los minutos hasta que el colegiado mando a los dos conjuntos a los vestuarios con el Carballal mandando por apenas un gol, 12-11, en el marcador.
Sin embargo, el primer cuarto de hora del segundo tiempo fue absolutamente demoledor para el Teucro, que recibió un parcial de 8-4 y quedó distanciado en cinco goles respecto a los vigueses.
En la recta final del choque, el Carballal supo cuidar su ventaja a la perfección y mantuvo a raya a la entidad pontevedresa, que no pudo reducir distancias y terminó cayendo 26-21. Así, pierden su ventaja respecto al Carballal y quedan relegados a la sexta posición.
