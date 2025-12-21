Linhares brinda un empate de infarto

El Cisne visitaba una de las pistas más complicadas de la competición en uno de los peores momentos deportivos del equipo en lo que va de curso. Benidorm, además, recibía a los pontevedreses tras tres victorias consecutivas en liga.

Los locales tomaron la iniciativa durante los primeros compases, pero con un parcial de 0-5, el Cisne comenzó a coger ventaja en el marcador. Fueron minutos de igualdad máxima, con altibajos para las dos escuadras.

Sin embargo, los de Quiños no perdieron la ventaja durante la primera parte. La efectividad al contraataque y el buen hacer bajo palos del guardameta visitante, permitieron que el Cisne se fuese tres goles arriba en el electrónico a los vestuarios.

Iago Costas y Yago López se complementaron a las mil maravillas con Linhares en el apartado ofensivo, sumando nueve de los quince goles del equipo en la primera media hora de encuentro.

La tónica del inicio de la segunda mitad fue continuista respecto a lo ocurrido durante los primeros treinta minutos de juego en Benidorm: intensidad a raudales en los dos bandos y un marcador de lo más apretado.

Los locales consiguieron reducir distancias y empatar el choque en varias ocasiones hasta que en el 42 se volvieron a poner por delante cuarenta minutos después con un parcial de 9-2 que lastró a los lerezanos.

Los valencianos supieron gestionar bien su ventaja ante un Cisne que no bajó los brazos. Tal fue la igualdad que el Benidorm estaba un gol por encima a falta de cinco segundos, pero Linhares se vistió de héroe y anotó su séptimo tanto del partido para regalarle un empate sobre la bocina a los pontevedreses.