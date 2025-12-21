Los granates, a despedir el año a lo grande

La expedición granate desplegará su fútbol esta tarde en tierras vascas. En frente estará el Barakaldo, que llega en un momento complicado, con tan solo una victoria en los últimos siete encuentros en la competición liguera.

Sumando 6 de los últimos 21 puntos, el conjunto dirigido por Imanol de la Sota pasa por el tramo más complicado del curso, ya que llegaron a encadenar diez partidos consecutivos sin conocer la derrota, con lo que se postulaban como uno de los grandes candidatos a terminar el año en los puestos de play-off.

Por el lado pontevedrés, Domínguez recalcó que el equipo «se ha ganado la confianza de la afición» y espera cerrar un gran año después de los triunfos ante el Fortuna y el Arenas recuperando a Garay para la ocasión. Abelenda no estará disponible por sus molestias en el talón.

Sin ser el equipo que más genera, ni mucho menos, De la Sota advirtió en la previa del encuentro a los suyos: «Vienen con mucha confianza y en una dinámica positiva», a lo que añadió que ve al Pontevedra como un equipo «muy equilibrado».

En la pasada jornada, los vascos visitaron al Ourense, que se adelantó en el marcador y llegó a ponerse 2-0 en apenas 17 minutos de partido. Sin embargo, el Barakaldo supo rehacerse y recortó distancias a la hora de juego con un gol de Eric. Ya en el descuento, un clásico del fútbol español como Sabin Merino rescató un punto de oro en O Couto.

Mientras, los de Rubén Domínguez lograron su segunda victoria consecutiva ante el Arenas de Getxo. Los tantos de Miguel Cuesta en la primera mitad y de Comparada en el segundo tiempo certificaron los tres puntos para un Pontevedra que fue muy superior durante el cómputo global de la contienda en Pasarón.

Hasta el pasado 7 de diciembre, los pupilos de Imanol de la Sota estaban invictos en el Nuevo Lasesarre, con cuatro victorias y tres empates, pero el Avilés cortó de raíz su imbatibilidad llevándose el triunfo por 1-2 a pesar de jugar en inferioridad desde el minuto 55.

Con la condición de visitante, los lerezanos son el quinto equipo de la liga que ha conseguido sumar más puntos hasta ahora. En ocho partidos, acumulan once puntos, lejos del Barakaldo, que todavía no sabe lo que es ganar fuera de casa.

Vascos y gallegos se han visto las caras en 22 ocasiones hasta el partido de hoy. Por el momento, la balanza se decanta considerablemente hacia el lado granate, que se ha llevado la victoria en doce encuentros. Mientras los locales se apuntaron el triunfo cinco veces y ambos firmaron el empate otras cinco.

A pesar de haber jugado más de dos decenas de veces entre ellos, el último partido entre Pontevedra y Barakaldo data del 28 de febrero de 2010. Por aquel entonces, los lerezanos sumaron tres puntos a domicilio gracias a un gol de Víctor Bravo sobre la bocina.

Para encontrar la última victoria vasca ante el Pontevedra hay que remontarse a 2003, donde el cuadro gualdinegro se impuso en un desenfrenado 5-6.