La Gimnástica se despide de Nacho, un atleta icónico

La Sociedad Gimnástica de Pontevedra anunció las bajas y altas de cara a la próxima temporada. En el apartado de salidas hay una que ha marcado una etapa en el club: Ignacio Sarmiento.

«Nacho», como le conocían todos allí, deja la Sociedad Gimnástica esta campaña después de nada menos que doce años vistiendo la camiseta de la entidad pontevedresa.

«Ha sido un referente en el equipo masculino en los campeonatos de liga», deslizan desde el club. Nacho ha sumado numerosos puntos para contribuir a la permanencia del club en División de Honor como miembro «imprescindible» de relevos 4×400 y atleta especialista en el 400 vallas.