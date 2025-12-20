Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONMANO | División de Plata

Una victoria a domicilio para cambiar dinámicas

El Cisne llegará esta tarde al ecuador del campeonato nacional. Los pontevedreses trataránde conseguir la victoria en el último duelo del año en Benidorm ante el BM Servigroup a partir de las 19.00 horas. Los valencianos suman 18 puntos, frente a la docena de los lerezanos. Tras tres derrotas consecutivas, los de Marcos Otero buscarán revertir la situación. No obstante, su último triunfo a domicilio fue hace un mes, en su visita a Soria.

