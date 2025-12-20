BALONMANO | División de Plata
Una victoria a domicilio para cambiar dinámicas
El Cisne llegará esta tarde al ecuador del campeonato nacional. Los pontevedreses trataránde conseguir la victoria en el último duelo del año en Benidorm ante el BM Servigroup a partir de las 19.00 horas. Los valencianos suman 18 puntos, frente a la docena de los lerezanos. Tras tres derrotas consecutivas, los de Marcos Otero buscarán revertir la situación. No obstante, su último triunfo a domicilio fue hace un mes, en su visita a Soria.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos