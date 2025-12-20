Rubén Domínguez: «El Barakaldo es un equipazo, no te regala un minuto»

El Pontevedra visita mañana al Barakaldo para cerrar el año por todo lo alto. Rubén Domínguez ha subrayado el desgaste que está suponiendo la categoría, no solo en lo físico, sino también en lo mental. «El equipo compite al límite cada semana en partidos de enorme estrés», indico el técnico ourensano.

No obstante, dejó claro que el vestuario mantiene la ilusión intacta y afronta el próximo compromiso «con las pilas cargadas», con un doble objetivo: seguir ampliando espacio con la permanencia y, si es posible, mantenerse una semana más entre los cinco primeros de la clasificación.

En el apartado médico, el entrenador granate confirmó el regreso a los terrenos de juego de Benjamín Garay, cuya participación dependerá exclusivamente de decisión técnica.

Recuerda que deben «limitar y tener cuidado» con las cargas de esfuerzo de los futbolistas disponibles. Mientras, confiesa que Abelenda, ya recuperado de su leisón muscular en los isquiotibiales, ha sufrido un nuevo percance y presenta molestias en el talón, por lo que está totalmente descartado.

Destacó el gran rendimiento en el lateral de Ander Vidorreta, haciéndolo «realmente bien» en una posición que «no era la suya». Así puso en valor la importancia de la plantilla, y lanzó un mensaje directo a Eimil: «Tiene que salir al campo y demostrar su nivel», asegurando que cuenta con su «confianza plena».

Sobre la racha reciente, pidió perspectiva. «Nos estamos acostumbrando mal», explicó recordando que, tras la derrota en Lugo, encadenaron varios partidos sin perder, y ahora tienen la oportunidad de sumar cuatro jornadas puntuando, algo «muy difícil» en una liga así.

Reivindicó el balance y el trabajo del grupo durante la temporada, pese al cansancio y las bajas, porque el equipo responde semana tras semana y «se ha ganado la confianza de la gente, vamos a responder».

Sobre el debate en la portería reconoció que «existe desde el primer día». Aunqu para él no lo es, porque dispone de «dos muy buenos porteros» y hay que gestionar la competición según el momento y utilizar a ambos.

Concluyó elogiando al Barakaldo, al que calificó de «equipazo». Subrayó su intensidad garantizando que es «un rival que presiona sin pausa, no concede un minuto y carga el área con mucha gente y centros». Domínguez lo ve claramente como uno de los candidatos a terminar la temporada en la zona alta.