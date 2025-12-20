FÚTBOL SALA | Primera Iberdrola
El Poio repite frente al Navalcarnero en liga
Después de un encuentro lleno de épica en el que el Poio Pescamar iba por detrás en el marcador a falta de 14 segundos del final al que terminó dando la vuelta en la prórroga, las pontevedresas reciben al mismo rival, esta vez en liga. Separadas por tan solo dos puntos, en tercera y quinta posición, quedando las de Poio por encima, ambas escuadras despedirán el año disputando la última jornada del año hoy a las 11.00 horas en el pabellón de A Seca.
