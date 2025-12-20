El Poio es atropellado (3-8) por un Futsi imperial

Poio Pescamar y Futsi Navalcarnero se volvían a ver las caras en A Seca tras la eliminatoria de Copa del pasado miércoles, donde las pontevedresas avanzaron a la final a ocho que se disputará el próximo mes de abril. El segundo asalto de la semana arrancó con mucho respeto entre los dos equipos, con un tramo inicial de partido en el que apenas sucedieron ocasiones relevantes.

Rozando el ecuador del primer tiempo, las madrileñas demostraron su gran capacidad desde la pizarra, con un saque de banda ensayado que sirvió para que Laura Córdoba hiciese el 0-1 a placer. A partir del tanto, las de López-Tulla sobrevivieron a un tsunami de oportunidades visitantes con un papel fundamental de Elena bajo palos, que sacó varias manos de mucho mérito para mantener con vida a las suyas.

Durante ese ejercicio de resiliencia, el técnico local busca darle un giro de tuerca al choque optando por utilizar portera-jugadora antes del descanso. La superioridad de las poienses se hizo notar y derivó en el empate local. Martita cazó un rechace tras una defectuosa volea de Pedreira para poner las tablas en el marcador antes del paso por vestuarios.

La sequía goleadora de los primeros 20 minutos fue la cara opuesta a lo que vivió A Seca en la segunda parte. Bastaron seis segundos para que las vigentes campeonas se volviesen a poner por delante en el electrónico, con un balón largo que, ante la incertidumbre de la guardameta, se coló en la portería. No obstante, Ale de Paz se volvió a echar el equipo a la espalda y, con un regate de categoría, sentó a la portera madrileña y puso el 2-2 apenas un minuto después.

A partir de ahí se desató la locura en Poio. Tras un error grosero a balón parado, Marian finiquitó un contraataque lanzado a las mil maravillas por Irene Córdoba para el 2-3. En la siguiente jugada, las madrileñas robaron rápido y, después de tocar en una defensa, el disparo de Luchi se coló y puso dos arriba a las visitantes. En el peor momento del partido para ellas, Futsi sacó a relucir su gen de campeonas para mandar en el choque.

Pese a que parecía que Poio se podía reenganchar al partido con un tempranero gol de Débora (3-4), Livia sepultó las ilusiones locales poniendo el quinto acto seguido. López-Tulla se vio obligado a parar el partido tras el sexto de la mañana, que se lo fabricaron entre las gemelas Córdoba, para que Irene ampliase la ventaja a tres goles. Sin embargo, el tiempo muerto no sirvió de mucho, puesto que, tras una nueva pérdida en ataque, las madrileñas marcaron el séptimo a puerta vacía.

La puntilla la puso Bea Parrón, la guardameta visitante, que tras regatearse a medio Poio, anotó el 3-8 definitivo para la desesperación local. Una situación que se vio reflejada en una dura falta de Chuli sobre Laura Córdoba, en la que la pívot vio la amarilla y Laura tuvo que ser sustituida por lesión. Con esta derrota, el Futsi adelanta a las pontevedresas, relegándolas a la cuarta posición, tras sumar su segunda derrota consecutiva en liga y cuatro partidos sin ganar.