ATLETISMO | Campeonato de España de Marcha
Patricia Simón, del Cuntis, gana el bronce en O Barco
H. D.
Pontevedra
Patricia Simón, del Atletismo Cuntis, ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de España de Marcha celebrado en O Barco de Valdeorras. Lo ha hecho en la categoría F45 con un notable tiempo de 58’38”, con el que mejora su marca en más de siete minutos. Sus compañeros firmaron un buen torneo. Daniel García terminó cuarto en 10 km máster M45, Gabriel Martínez venció en M35 con 1h12’46” y Nati Rivas fue novena en la categoría Sub 20.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos