Patricia Simón, del Cuntis, gana el bronce en O Barco

Patricia Simón, del Atletismo Cuntis, ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de España de Marcha celebrado en O Barco de Valdeorras. Lo ha hecho en la categoría F45 con un notable tiempo de 58’38”, con el que mejora su marca en más de siete minutos. Sus compañeros firmaron un buen torneo. Daniel García terminó cuarto en 10 km máster M45, Gabriel Martínez venció en M35 con 1h12’46” y Nati Rivas fue novena en la categoría Sub 20.