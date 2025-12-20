Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos Alquiler Asequible VigoMuerte por ola en BaionaAbsuelta Exconductora VitrasaVigo, capital de la NavidadOviedo-CeltaLotería de Navidad
instagramlinkedin

ATLETISMO | Campeonato de España de Marcha

Patricia Simón, del Cuntis, gana el bronce en O Barco

La expedición cuntiense en el torneo nacional . | FdV

La expedición cuntiense en el torneo nacional . | FdV

H. D.

Pontevedra

Patricia Simón, del Atletismo Cuntis, ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato de España de Marcha celebrado en O Barco de Valdeorras. Lo ha hecho en la categoría F45 con un notable tiempo de 58’38”, con el que mejora su marca en más de siete minutos. Sus compañeros firmaron un buen torneo. Daniel García terminó cuarto en 10 km máster M45, Gabriel Martínez venció en M35 con 1h12’46” y Nati Rivas fue novena en la categoría Sub 20.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents