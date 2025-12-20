El nuevo Teucro visita a un oponente de altura

Tras la salida de Irene Vilaboa del banquillo del Teucro, Sergio Carballeira se hará cargo del equipo pontevedrés. Sin embargo, todavía no lo hará esta tarde a las 18.45 horas. Con la visita al Granitos Ibéricos Carballal, el Teucro se enfrenta a un rival directo, el segundo que menos marca de la competición, pero también el tercero que menos encaja. Un solo punto les separa en la clasificación, por lo que apunta a duelo de máxima igualdad en Vigo.