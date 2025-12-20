Marín quiere asentarse en lo alto de la tabla

Las marinenses se ven las caras ante el Nou Turia en su último encuentro del año, a partir de las 20.30 horas en el pabellón de A Raña, ante su gente. Las locales todavía se mantienen invictas en su pista, acumulando seis victorias y un empate en Marín. Mientras, las visitantes tan solo han conseguido el triunfo a domicilio en una ocasión en la presente temporada, encadenando seis derrotas lejos de Valencia, por lo que las pontevedresas parten como favoritas.