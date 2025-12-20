Marín quiere asentarse en lo alto de la tabla
Las marinenses se ven las caras ante el Nou Turia en su último encuentro del año, a partir de las 20.30 horas en el pabellón de A Raña, ante su gente. Las locales todavía se mantienen invictas en su pista, acumulando seis victorias y un empate en Marín. Mientras, las visitantes tan solo han conseguido el triunfo a domicilio en una ocasión en la presente temporada, encadenando seis derrotas lejos de Valencia, por lo que las pontevedresas parten como favoritas.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos