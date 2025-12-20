ATLETISMO
La Gimnástica cierre varios fichajes del equipo masculino
Ante las despedidas respecto al curso pasado, los pontevedreses suman una decena de atletas
H. D.
El equipo masculino del Gimnástica de Pontevedra se refuerzacon incorporaciones destacadas en varias disciplinas. Para las pruebas combinadas llega Diego Martínez, procedente del Vila de Cangas, recién estrenado en sub23 y con 6.248 puntos en decatlón, además de un notable 1,91 en salto de altura. La marcha suma el regreso de Roi Surribas, que vuelve a casa desde el Club Atletismo Santiago con una mejor marca de 23:36:01. En lanzamientos se incorpora Lucas Terán desde el Atletismo Torrelavega, con 15,71 en peso.
En saltos, desde el filial Club Atletismo Sada llegan Diego Míguez (15,29 en triple y 7,31 en longitud) y el saltador de altura Adrián Pastoriza, ya integrado la pasada campaña y con 2,01 de marca personal. La pértiga añade a Óscar Prieto, con 5,27.
La nómina se completa con los obstaculistas Francisco Cáceres (9:07:45) y Pepe Sánchez (9:20:45), el mediofondista Abdelmoniam El Khayami (3:47:64) y el velocista Mauro Vázquez (10.64), clave también para el 4x100.
El club despide y agradece a Yusef Santos, Pablo Costas, Albert Balada, Lucas Lorenzo, Rubén Lara, Pedro García y Nacho Sarmiento, deseándoles suerte en su futuro deportivo y personal.
- Familias que deciden no celebrar Papá Noel: «Hay que pararse a pensar qué queremos en vez de dejarse llevar por la corriente»
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Obligan a un vecino de Vigo a aparcar bien su coche y retirar unas bicicletas en el garaje comunitario
- La nigranesa que tiró dos gatos a la basura afronta hasta 10.000 euros de multa
- Los taxistas de Vigo trasladarán mañana a 200 mayores para disfrutar de las luces de Navidad
- Vía libre para el desembarco en Vigo de un «gigante» de los materiales de construcción
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos