ATLETISMO

La Gimnástica cierre varios fichajes del equipo masculino

Ante las despedidas respecto al curso pasado, los pontevedreses suman una decena de atletas

H. D.

Pontevedra

El equipo masculino del Gimnástica de Pontevedra se refuerzacon incorporaciones destacadas en varias disciplinas. Para las pruebas combinadas llega Diego Martínez, procedente del Vila de Cangas, recién estrenado en sub23 y con 6.248 puntos en decatlón, además de un notable 1,91 en salto de altura. La marcha suma el regreso de Roi Surribas, que vuelve a casa desde el Club Atletismo Santiago con una mejor marca de 23:36:01. En lanzamientos se incorpora Lucas Terán desde el Atletismo Torrelavega, con 15,71 en peso.

En saltos, desde el filial Club Atletismo Sada llegan Diego Míguez (15,29 en triple y 7,31 en longitud) y el saltador de altura Adrián Pastoriza, ya integrado la pasada campaña y con 2,01 de marca personal. La pértiga añade a Óscar Prieto, con 5,27.

La nómina se completa con los obstaculistas Francisco Cáceres (9:07:45) y Pepe Sánchez (9:20:45), el mediofondista Abdelmoniam El Khayami (3:47:64) y el velocista Mauro Vázquez (10.64), clave también para el 4x100.

El club despide y agradece a Yusef Santos, Pablo Costas, Albert Balada, Lucas Lorenzo, Rubén Lara, Pedro García y Nacho Sarmiento, deseándoles suerte en su futuro deportivo y personal.

