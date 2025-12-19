Primeras altas en la Gimnástica tras la marcha de Antía Chamosa

La Gimnástica prepara ya la temporada 25/26 y ya tiene en marcha los fichajes que llegan para reforzar el equipo tras la marcha de Antía Chamosa. Desde el Vila de Cangas llega Gema Dacosta Magdaleno. Especialista en lanzamiento de peso de 4 kilos y de disto de uno.

Por su parte, se incorporan dos velocistas. Procedente del Club Atletismo Femenino Celta llega Lara López Fernández, mientras que Laura Freire Viñas procede del Club Ourense Atletismo.

Otro sector que se refuerza son los 400 vallas. Desde el Atletismo Marathon llega Sandra González San Martín, y regresa a casa Lía Caride Arufe tras su paso por el Grupempleo Pamplona. Por último, también se refuerzan las pruebas combinadas con la llegada de Lucía Sánchez Martínez desde el Club Atletismo Femenino Celta.