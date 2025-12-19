Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE VigoTrama cursos formaciónCaso ToméEstrés gaviotasAsesinato exCEO BarrerasPrecio percebe
instagramlinkedin

Atletismo

Primeras altas en la Gimnástica tras la marcha de Antía Chamosa

Se refuerza en velocidad, lanzamientos y 400 vallas, entre otros

REDACCIÓN

Pontevedra

La Gimnástica prepara ya la temporada 25/26 y ya tiene en marcha los fichajes que llegan para reforzar el equipo tras la marcha de Antía Chamosa. Desde el Vila de Cangas llega Gema Dacosta Magdaleno. Especialista en lanzamiento de peso de 4 kilos y de disto de uno.

Por su parte, se incorporan dos velocistas. Procedente del Club Atletismo Femenino Celta llega Lara López Fernández, mientras que Laura Freire Viñas procede del Club Ourense Atletismo.

Otro sector que se refuerza son los 400 vallas. Desde el Atletismo Marathon llega Sandra González San Martín, y regresa a casa Lía Caride Arufe tras su paso por el Grupempleo Pamplona. Por último, también se refuerzan las pruebas combinadas con la llegada de Lucía Sánchez Martínez desde el Club Atletismo Femenino Celta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents