Festa de Nadal del Club Treboada en el Pabellón de los Deportes

El Club Treboada de gimnasia rítmica de Pontevedra celebró ayer en el Pabellón Municipal de Pontevedra una nueva edición de su particular Festival de Nadal. En este evento el club pontevedrés celebró la despedida del año y la fiesta de la gimnasia con coreografías y ejercicios que tan animosamente los peques y los grandes gimnastas estuvieron preparando a lo largo de todo el año. Decenas de niñas del Treboada y de otros equipos invitados mostraron sus dotes plásticas para este deporte y llenaron de color el pabellón de los deportes.